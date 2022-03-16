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Большинство европейцев в ходе опроса выступили за членство Украины в ЕС

Большинство европейцев в ходе опроса выступили за членство Украины в ЕС Жители ряда крупных европейских стран поддерживают возможность членства Украины в ЕС, однако расходятся во мнениях относительного того, как скоро это должно произойти.
Другие страны
16 марта 2022 г. 12:06
Большинство европейцев в ходе опроса выступили за членство Украины в ЕС

Жители ряда крупных европейских стран поддерживают возможность членства Украины в ЕС, однако расходятся во мнениях относительного того, как скоро это должно произойти.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствует опрос, который издание Politico.

Опрос проводился в шести странах ЕС - Испании, Италии, Франции, Германии, Греции и Нидерландах. В каждой из стран в социсследовании приняли участие около 1 тыс. человек.

Участников опроса просили ответить на вопрос: "Считаете ли Вы, что Украина должна быть принята в качестве члена в ЕС?". Самая высокая доля тех, кто выступает за членство Украины в ЕС, приходится на Испанию. 53% опрошенных там считают, что Украину нужно принять незамедлительно, еще 23% - через несколько лет. 13% респондентов не определились с ответом, а 11% выступили против ее членства в Евросоюзе.

Большинство жителей Германии (63%) и Греции (54%) также заявили, что Украину нужно принять в ЕС. Однако 41% опрошенных в Германии и 33% респондентов в Греции не видят необходимости делать это незамедлительно. Также 24% в Германии и 39% в Греции не поддерживают вступление Украины в ЕС, остальные респонденты не смогли определиться с мнением по этому вопросу.

Доля жителей Франции, Нидерландов и Италии, которые выступают за членство Украины в ЕС, составляет чуть меньше половины опрошенных. Так, например, во Франции 25% респондентов поддерживают незамедлительный порядок принятия Украины в состав ЕС, 24% - через несколько лет. Остальные не определились с ответом (24%), либо выступают против (27%).

В Нидерландах и в Италии незамедлительное вступление Украины в ЕС поддерживают по 12% и 19% респондентов, соответственно, через некоторое время - 34% и 26%, соответственно. Не поддерживают это в Нидерландах 29%, в Италии - 28%. Также 25% в Нидерландах и 27% в Италии не смогли ответить на вопрос.

Кроме того участников опроса попросили выразить мнение относительно необходимости создания собственной европейской армии. "За" такую инициативу выступают 63% жителей Греции, 51% жителей во Франции и Испании, 36% - в Германии, 35% - в Италии, 27% - в Нидерландах. При этом отмечается, что показатель поддержки идеи создания собственной армии ЕС вырос во всех шести странах за последний месяц.

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