    • 30 августа, 2025
    • 07:50
    Большинство американцев не верят в способность властей справиться с ЧС

    Около 70 процентов американцы выражают большое недоверие к системе управления ЧС на фоне недавнего сокращения финансирования Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные нового опроса USA Today/Ipsos.

    Опрос проводился с 13 по 15 июня 2025 года на общенациональной репрезентативной выборке из 1023 совершеннолетних жителей США в возрасте от 18 лет, включающей 281 республиканца, 307 демократов и 321 независимого респондента. Общая погрешность для всей выборки составляет около 3,2%.

    "Только 30% опрошенных в целом выражают уверенность в способности федерального правительства справиться с крупным стихийным бедствием", - следует из результатов опроса.

    Более восьми из десяти опрошенных (84%) убеждены в том, что наличие хорошо скоординированных и обеспеченных достаточным финансированием систем экстренного реагирования крайне необходимо.

    При этом большинство респондентов отмечают, что за последнее десятилетие в их регионах участились необычные погодные явления, такие как экстремальная жара (55%), ухудшение качества воздуха (49%) и сильные штормы (39%). По этой причине 57% американцев считают, что бюджет FEMA должен быть увеличен.

