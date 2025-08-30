Sorğu: Amerikalıların çoxu hökumətin fövqəladə halların öhdəsindən gələcəyinə inanmır
30 avqust, 2025
- 08:39
Amerikalıların təqribən 70 faizi Fövqəladə Halların İdarə Olunması Federal Agentliyinə ayrılan maliyyənin son kəsintisi fonunda fövqəladə halların idarə edilməsi sisteminə böyük inamsızlıq ifadə edir.
"Report"un xəbərinə görə, bu, "USA Today/Ipsos"un yeni sorğusunun məlumatında deyilir.
Sorğu 2025-ci il iyunun 13-dən 15-dək, 281 respublikaçı, 307 demokrat və 321 müstəqil daxil olmaqla, 18 yaş və daha yuxarı yaşlı 1 023 ABŞ vətəndaşı arasında milli miqyasda təmsil olunmuş nümunə üzərində aparılıb.
Sorğunun nəticələri göstərir ki, respondentlərin yalnız 30 faizi federal hökumətin böyük fəlakətin öhdəsindən gəlmək qabiliyyətinə inamını ifadə edir.
Sorğuda iştirak edənlərin 84 %-i hesab edir ki, yaxşı əlaqələndirilmiş və kifayət qədər maliyyələşdirmə ilə təmin edilmiş fövqəladə reaksiya sistemlərinin olması çox zəruridir.
Eyni zamanda, respondentlərin əksəriyyəti son on ildə onların ərazisində həddindən artıq isti (55 %), havanın keyfiyyətinin pisləşməsi (49 %) və şiddətli tufanlar (39 %) kimi qeyri-adi atmosfer hadisələrinin daha çox yayıldığını bildirir. Bu səbəbdən amerikalıların 57 %-i Fövqəladə Halların İdarə Olunması Federal Agentliyinin büdcəsinin artırılmasının lazım olduğuna inanır.