Боливия высылает глав посольств Испании и Мексики

Боливия высылает из страны глав посольств Испании и Мексики на фоне конфликта вокруг дипломатического представительства Мексики в Ла-Пасе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам президент Боливии Жанин Аньес.

"Конституционное правительство, которое я возглавляю, приняло решение объявить персоной нон грата посла Мексики в Боливии Марию Тересу Меркадо, временного поверенного Испании в Боливии Кристину Боррегеро и консула Испании в Боливии, они должны покинуть страну в течение 72 часов", - сказала Аньес.