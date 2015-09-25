Боливия не отступится от требования выхода к океану, заявил Моралес

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Боливии Эво Моралес в четверг заявил, что его страна не отступится от решения вопроса о выходе к Тихому океану, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее в четверг Международный суд ООН в Гааге отклонил требование чилийской стороны закрыть рассмотрение вопроса о выходе Боливии к океану. За это решение проголосовали 14 из 16 судей. Речь идет об итогах вооруженного конфликта ХIХ века, в результате которого Боливия лишилась выхода к Тихому океану в районе Антофагаста. Теперь Ла-Пас в международных инстанциях пытается вернуть себе доступ к океану.

"От имени народа и государства выражаю огромное удовлетворение решением, принятым Международным судом ООН, хочу приветствовать боливийский народ в его постоянной борьбе за возвращение суверенитета над выходом к Тихому океану, Боливия никогда не отступала и отступится от этого", — приводит агентство ABI слова Моралеса.

Со своей стороны президент Чили Мишель Бачелет уже заявила, что принимает решение суда относительно отклонения чилийского предложения. При этом она подчеркнула, что ее правительство, как и будущие администрации южноамериканской страны, сделают все возможное, чтобы сохранить территориальную целостность Чили.