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Болгарские аграрии решили начать массовые акции протеста

Болгарские аграрии решили начать массовые акции протеста Болгарские аграрии решили начать массовые акции протеста по всей стране, требуя компенсации потерь, оцениваемых примерно в €250 млн.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 21:44
Болгарские аграрии решили начать массовые акции протеста

Болгарские аграрии решили начать массовые акции протеста по всей стране, требуя компенсации потерь, оцениваемых примерно в €250 млн.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что уже во вторник, 6 февраля 80 дорожных развязок в разных регионах Болгарии в течение минимум двух часов будут заблокированы тракторами и другой тяжелой техникой, о подобной возможности сообщил инициативный комитет сельскохозяйственной отрасли.

Итоги переговоров, которые в воскресенье прошли в Софии с участием премьера Николая Денкова, большинство сельхозпроизводителей не удовлетворили. Власти обещали выделить на нужды сектора лишь 150 млн левов (около €75 млн), тогда как потери аграриев, по подсчетам их представителей, составляют около 500 млн левов (около €250 млн).

Несколько объединений сельхозпроизводителей требуют также отставки министра сельского хозяйства и продовольствия Кирила Вытева, который, по их мнению, "не способен эффективно решать существующие проблемы".

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