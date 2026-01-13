Болгария в феврале приступит к сборке американских бронированных машин Stryker
Другие страны
- 13 января, 2026
- 17:27
Первые пять боевых бронированных машин Stryker прибудут в Болгарию из США в начале февраля для сборки и комплектации на военном заводе в городе Велико-Тырново.
Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил министр обороны Атанас Запрянов.
Он отметил, что отсутствие утвержденного госбюджета Болгарии не помешает сборке машин Stryker, поскольку финансирование всего процесса в размере 1,2 млрд евро уже обеспечено.
"В общей сложности 198 машин пройдут через военный завод "ТЕРЕМ-Ивайло" по этому контракту в течение следующих нескольких лет", - сказал он.
