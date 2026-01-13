Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Болгария в феврале приступит к сборке американских бронированных машин Stryker

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 17:27
    Болгария в феврале приступит к сборке американских бронированных машин Stryker

    Первые пять боевых бронированных машин Stryker прибудут в Болгарию из США в начале февраля для сборки и комплектации на военном заводе в городе Велико-Тырново.

    Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил министр обороны Атанас Запрянов.

    Он отметил, что отсутствие утвержденного госбюджета Болгарии не помешает сборке машин Stryker, поскольку финансирование всего процесса в размере 1,2 млрд евро уже обеспечено.

    "В общей сложности 198 машин пройдут через военный завод "ТЕРЕМ-Ивайло" по этому контракту в течение следующих нескольких лет", - сказал он.

    Болгария США бронированные машины сборка Stryker

