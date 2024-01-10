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Болгария, Румыния и Турция завтра подпишут соглашение о разминировании в Черном море

Болгария, Румыния и Турция завтра подпишут соглашение о разминировании в Черном море Заместители министров обороны Болгарии, Румынии и Турции подпишут меморандум о взаимопонимании по вопросу создания противоминной военно-морской группы в Черном море.
Другие страны
10 января 2024 г. 18:26
Болгария, Румыния и Турция завтра подпишут соглашение о разминировании в Черном море

Заместители министров обороны Болгарии, Румынии и Турции подпишут меморандум о взаимопонимании по вопросу создания противоминной военно-морской группы в Черном море.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Болгарии, церемония подписания пройдет завтра, 11 января, в Стамбуле.

Со стороны Болгарии в церемонии примет участие замглавы Минобороны Атанас Запрянов. Создание противоминной военно-морской группы в Черном море было инициировано Турцией в августе 2023 года с целью обеспечения безопасности морских путей и противодействие минной угрозе.

"Деятельность группы носит исключительно мирный характер и не направлена против какой-либо страны. Ожидается, что она будет способствовать улучшению взаимодействия и добрососедских отношений между участниками, не заменяя собой присутствие НАТО и продолжающиеся мероприятия по сдерживанию и обороне в Черноморском регионе", - говорится в пресс-релизе министерства.

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