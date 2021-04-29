Болгария объявила персоной нон грата еще одного российского дипломата

Главы МИД страны Екатерина Захариева также потребовала, чтобы дипломаты РФ "прекратили совершать действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических отношениях"

Руководство Болгарии решило объявить персоной нон грата одного российского дипломата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства, распространенном cегодня по итогам встречи посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой и исполняющей обязанности вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой.

"Министерство иностранных дел Республики Болгария объявит еще одного российского дипломата персоной нон грата и попросит правоохранительные органы России оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Захариева провела серьезный и длительный разговор с Митрофановой, а также подчеркивается, что "Болгария желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией, в связи с чем настаивает на активном и результативном содействии российской стороны в выяснении обстоятельств инцидентов на болгарской территории".

Также Захариева обратила внимание на публичные комментарии российских официальных лиц, которые она сочла "неуместными". Она указала, что МИД оставляет за собой право на дополнительные ответные действия и потребовала, чтобы российские дипломаты "прекратили совершать действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".