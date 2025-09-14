Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Болгария разместит в Черном море четыре бельгийских минных тральщика

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 08:42
    Болгария разместит в Черном море четыре бельгийских минных тральщика

    Бельгия одобрила передачу Болгарии четырех списанных минных тральщиков по контракту стоимостью 24 млн евро (более 28 млн долларов США).

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал AnewZ.

    Корабли пройдут модернизацию на бельгийских верфях, прежде чем будут развернуты Болгарией в Черном море. Министр обороны Тео Франкен заявил, что сделка усилит присутствие НАТО в регионе, а также поддержит бельгийскую промышленность.

    "Болгария получит корабли, которые она сможет разместить в Чёрном море, а наша бельгийская промышленность получит 24 миллиона евро в виде рабочих мест и высокотехнологичных контрактов", - приводит телеканал слова Франкена. "Таким образом, мы укрепляем не только НАТО, но и нашу собственную экономику".

    Он добавил, что передача кораблей позволит Бельгии избежать расходов на содержание или демонтаж старых судов в связи с переходом ВМС на новое поколение кораблей противоминной обороны.

    В рамках соглашения Болгария возьмет на себя расходы по модернизации и обслуживанию минных тральщиков в Бельгии, обеспечит долгосрочные контракты для бельгийских компаний и постоянную техническую поддержку болгарского флота.

    Франкен также отметил, что в будущем к программе могут быть добавлены три голландских судна.

