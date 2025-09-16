Болгария арестовала россиянина по делу о взрыве в Бейруте

В Болгарии арестован 48-летний гражданин России по делу о взрыве в Бейруте в 2018 году, в результате которого погибли 218 человек.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом журналистам сообщил главный инспектор Здравко Самуилов.

Мужчина был задержан 5 сентября в аэропорту при прибытии рейса из Кипра. Он находился в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола.

Задержанный сотрудничал с правоохранительными органами и не оказывал сопротивления. В его багаже ничего подозрительного не найдено, а целью визита в Болгарию была туристическая поездка.

Мужчину поместили в следственный изолятор. Суд будет решать, есть ли основания для его экстрадиции.