Болгария арестовала россиянина по делу о взрыве в Бейруте

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 15:20
    В Болгарии арестован 48-летний гражданин России по делу о взрыве в Бейруте в 2018 году, в результате которого погибли 218 человек.

    Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом журналистам сообщил главный инспектор Здравко Самуилов.

    Мужчина был задержан 5 сентября в аэропорту при прибытии рейса из Кипра. Он находился в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола.

    Задержанный сотрудничал с правоохранительными органами и не оказывал сопротивления. В его багаже ничего подозрительного не найдено, а целью визита в Болгарию была туристическая поездка.

    Мужчину поместили в следственный изолятор. Суд будет решать, есть ли основания для его экстрадиции.

