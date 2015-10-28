Более тысячи боевиков прибыли в Аден, чтобы примкнуть к ИГ

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Более тысячи боевиков из Йемена, других стран Ближнего Востока и мира прибыли в йеменский Аден, чтобы присоединиться к группировке "Исламское государство" в сражениях с повстанцами-хуситами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил местный источник в сфере безопасности.

"Сотни вооруженных боевиков, прибывших из других йеменских провинций, а также из-за рубежа, приступили к обучению в лагере Салах-эд-Дин в Адене", - сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, точное число неизвестно, но в лагере могут находиться от 1500 до 2000 человек, прибывавших на протяжении последних недель, чтобы присоединиться к ИГ в боях с хуситами. "В последние дни несколько самолетов с сотнями боевиков на борту приземлились в аэропорту Адена в атмосфере строжайшей секретности и при усиленных мерах безопасности", - сказал собеседник агентства.

Накануне официальный представитель Вооруженных сил Сирии, бригадный генерал Али Майхуб заявил, что из Турции в Йемен прибыли самолеты с 500 боевиками группировки "Исламское государство". "Их вывезли из Сирии, спасая от российских авиаударов", - отметил он. По словам Майхуба, боевиков встретили офицеры саудовской коалиции, которые перевезли их из аэропорта Адена тремя группами в разные регионы страны. Предполагалось, что они примут участие в боевых действиях против повстанцев-хуситов.