Более полумиллиона человек вернулись в Газу после прекращения огня
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 20:54
Более 500 тыс. человек вернулись в город Газа с момента вступления в силу первой фазы прекращения огня накануне.
Как передает Report, об этом сообщило Агентство гражданской обороны Газы.
"Более полумиллиона человек вернулись в Газу (город Газа) со вчерашнего дня", - заявил Махмуд Бассаль, представитель сил гражданской обороны под управлением ХАМАС.
Ранее агентство сообщало о том, что в Газу вернулись 200 тыс. человек.
Отметим, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.
