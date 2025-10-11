Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Более полумиллиона человек вернулись в Газу после прекращения огня

    11 октября, 2025
    • 20:54
    Более полумиллиона человек вернулись в Газу после прекращения огня

    Более 500 тыс. человек вернулись в город Газа с момента вступления в силу первой фазы прекращения огня накануне.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство гражданской обороны Газы.

    "Более полумиллиона человек вернулись в Газу (город Газа) со вчерашнего дня", - заявил Махмуд Бассаль, представитель сил гражданской обороны под управлением ХАМАС.

    Ранее агентство сообщало о том, что в Газу вернулись 200 тыс. человек.

    Отметим, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.

