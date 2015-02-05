Более половины россиян выступили за открытую границу с Украиной

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ За последними событиями на Украине следят 94% россиян, в том числе 59% - особенно внимательно, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

По мнению 52% россиян, отношения между Россией с Украиной должны быть с открытыми границами, без виз и таможен, показал опрос, проведенный 23-26 января среди 1600 человек в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ. Между тем в сентябре этот показатель составлял 62%.

В то же время треть участников январского опроса (33% против 26% в сентябре) не против введения визового режима с соседней страной, полагая, что граница между РФ и Украиной должна быть закрытой. Это показатель - самый высокий с марта 2008 года (тогда такого мнения придерживались 19%).

О том, что Россия и Украина должны объединиться в одно государство, заявили 8% респондентов (в сентябре - 7%).

Говоря о будущем юго-востока Украины, 43% россиян высказались за то, чтобы этот регион стал независимым государством (40% в декабре). Еще 19% хотели бы, чтобы юго-восток Украины стал частью России (13% в декабре). Сторонников идеи оставить регион в составе Украины, но дать ему больше независимости от Киева, стало меньше - 17% против 25% месяц назад.

В меньшинстве те, кто считает, что юго-восток должен оставаться частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса - 4% сейчас против 6% в декабре.

Социологи также спросили у россиян, что, по их мнению, должно предпринять правительство Украины в отношении Донбасса.

Как считает 54% россиян, украинские власти должны предоставить независимость самопровозглашенным республикам. Каждый пятый (21%) полагает, что регион должен быть в составе Украины, но с предоставлением ему специального экономического и политического статуса. А 5% уверены, что следует любыми средствами удерживать регион в составе Украины, не меняя его статуса. Затруднились с ответом 20%.

В перспективе, по мнению трети респондентов (33%), конфликт на Донбассе приобретет затяжной характер и распространится на другие регионы Украины. При этом 26% считают, что ДНР и ЛНР сохранятся в нынешних границах как независимые государства. Еще 8% полагают, что юго-восток Украины войдет в состав России; а 6% - что Донбасс останется частью Украины. 28% затруднились ответить.

Опрос также показал, что присоединение Крыма к России поддерживает 84% респондентов, против - 12%, затруднились ответить 4%, информирует Report.