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    Более десяти человек погибли в результате нападения боевиков в Нигерии

    Большинство погибших - местные водители грузовиков и автобусов

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Не менее 12 человек погибли в результате нападения, предположительно, боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на город Нгамду (Ngamdu) на северо-востоке Нигерии, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Местный водитель Мамман Абдуллахи (Mamman Abdullahi) рассказал агентству Рейтер, что боевики пришли в город утром во вторник, однако военные заставили террористов отступить. "Они вернулись позже на лошадях и начали стрелять в людей. Многие наши водители были убиты, некоторые ранены", - добавил Абдуллахи.

    Источник в службе безопасности сообщил агентству, что большинство погибших - местные водители грузовиков и автобусов. По меньшей мере трое водителей и еще несколько пассажиров получили ранения и были направлены в больницы города Майдугури.

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