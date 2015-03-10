Более десяти человек погибли в результате нападения боевиков в Нигерии

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Не менее 12 человек погибли в результате нападения, предположительно, боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на город Нгамду (Ngamdu) на северо-востоке Нигерии, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местный водитель Мамман Абдуллахи (Mamman Abdullahi) рассказал агентству Рейтер, что боевики пришли в город утром во вторник, однако военные заставили террористов отступить. "Они вернулись позже на лошадях и начали стрелять в людей. Многие наши водители были убиты, некоторые ранены", - добавил Абдуллахи.

Источник в службе безопасности сообщил агентству, что большинство погибших - местные водители грузовиков и автобусов. По меньшей мере трое водителей и еще несколько пассажиров получили ранения и были направлены в больницы города Майдугури.