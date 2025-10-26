Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Более 90 тыс. домохозяйств в Австралии обесточены из-за шторма

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 19:33
    Более 90 тыс. домохозяйств в Австралии обесточены из-за шторма

    Около 90 тысяч домохозяйств остались без света в Австралии из-за шторма, блэкауты наиболее затронули штаты Виктория и Квинсленд.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC и The Australian.

    The Australian отмечает, что в Квинсленде по информации на 19:00 (14:00 по бакинскому времени) без электричества остались более 67 тысяч домов. От шторма также могут пострадать ряд других городов в штате.

    По данным ABC, отключение электричества произошло более чем в 25 тысячах домов в штате Виктория. Больше всего пострадала столица штата Мельбурн и запад региона.

    По словам старшего синоптика бюро метеорологии Австралии Мириам Брэдбери, проливной дождь может привести к внезапным наводнениям. Она добавила, что погодная ситуация может продолжаться в течение следующей недели.

    Австралия шторм

    Последние новости

    19:33

    Более 90 тыс. домохозяйств в Австралии обесточены из-за шторма

    Другие страны
    19:18

    В Сеуле готовы к возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе

    Другие страны
    18:54

    Венсан Абубакар: Я приехал, чтобы быть полезным "Нефтчи"

    Футбол
    18:30

    СМИ: Египетские спасатели приступили к поиску тел заложников в секторе Газа

    Другие страны
    18:12

    Бессент: США скорее всего не будут вводить 100%-ные пошлины в отношении КНР

    Другие страны
    17:53

    ЦАХАЛ ликвидировал трех членов "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    17:41

    Трамп предложил провести саммит "Центральная Азия – США" 6 ноября в Вашингтоне

    В регионе
    17:24

    Премьер Британии завтра посетит Турцию с визитом

    В регионе
    17:14

    Президент Палестины издал декларацию, определяющую и.о. главы ПНА до выборов

    Другие страны
    Лента новостей