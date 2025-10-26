Более 90 тыс. домохозяйств в Австралии обесточены из-за шторма

Около 90 тысяч домохозяйств остались без света в Австралии из-за шторма, блэкауты наиболее затронули штаты Виктория и Квинсленд.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC и The Australian.

The Australian отмечает, что в Квинсленде по информации на 19:00 (14:00 по бакинскому времени) без электричества остались более 67 тысяч домов. От шторма также могут пострадать ряд других городов в штате.

По данным ABC, отключение электричества произошло более чем в 25 тысячах домов в штате Виктория. Больше всего пострадала столица штата Мельбурн и запад региона.

По словам старшего синоптика бюро метеорологии Австралии Мириам Брэдбери, проливной дождь может привести к внезапным наводнениям. Она добавила, что погодная ситуация может продолжаться в течение следующей недели.