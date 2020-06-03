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Более 9 тыс. человек задержаны в США за время протестов

Более 9 тыс. человек задержаны в США за время протестов

Полиция задержала  по меньшей мере 9,3 тыс. участников протестов в Соединенных Штатах с момента их начала. Как сообщает Report со ссылкой на  ТАСС, об этом говорится в подсчетах Associated Press.

Наибольшее число протестующих задержано в Лос-Анджелесе - около 2,7 тыс. человек, на втором месте Нью-Йорк, где под стражу было помещено около 1,5 тыс. человек. По несколько сотен протестующих были задержаны в Далласе и Хьюстоне (оба города находятся в штате Техас) и Филадельфии (штат Пенсильвания).

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, на данный момент задействованы 20,4 тыс. бойцов в 28 штатах и столичном округе Колумбия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

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