Более 9 тыс. человек задержаны в США за время протестов

Полиция задержала по меньшей мере 9,3 тыс. участников протестов в Соединенных Штатах с момента их начала. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в подсчетах Associated Press.

Наибольшее число протестующих задержано в Лос-Анджелесе - около 2,7 тыс. человек, на втором месте Нью-Йорк, где под стражу было помещено около 1,5 тыс. человек. По несколько сотен протестующих были задержаны в Далласе и Хьюстоне (оба города находятся в штате Техас) и Филадельфии (штат Пенсильвания).

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, на данный момент задействованы 20,4 тыс. бойцов в 28 штатах и столичном округе Колумбия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.