Число жертв землетрясения в японской префектуре достигло 48 человек

Баку. 25 Апреля. REPORT.AZ/ Уже более 880 ощутимых человеком землетрясений зафиксировано за последние десять дней в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю, где с 14 апреля не прекращаются подземные толчки. Как передает Report, oб этом объявило национальное Метеорологическое управление, которое выполняет функции и сейсмологической службы.

За это время в результате землетрясений погибли 48 человек, еще двое по-прежнему считаются пропавшими без вести. Помимо этого в эвакуационных пунктах скончались 12 человек от стрессов и болезней, обострившихся в связи с бедствием. В тяжелом состоянии находятся более 270 раненых.

В результате землетрясений полностью разрушены почти 1,7 тыс. домов, более 4 тыс. пострадали частично. В зоне бедствия оборудовано 600 эвакуационных пунктов, где по-прежнему находится около 60 тыс. человек. В 10 населенных пунктах префектуры Кумамото без водопроводной воды остается 21 тыс. семей.