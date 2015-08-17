​Более 80 сирийцев погибли в результате налета авиации Сирии

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ В результате авиаудара истребителей ВВС Сирии по рынку в городе Дума, расположенном в 15 километрах к северо-востоку от Дамаска, погибли более 80 мирных жителей, свыше 200 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что по рынку было выпущено не менее 10 ракет. Удары продолжились также после того, как на место обстрела прибыли спасатели.

Как отмечает Associated Press, местные жители сообщают, что торговая площадь практически полностью уничтожена. После атаки раненых доставляли в больницы на попутных машинах из-за нехватки машин скорой помощи.