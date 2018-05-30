Более 8 тыс. кофеен Starbucks закрылись в США для проведения инструктажа по толерантности

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Более 8 тыс. кофеен сети Starbucks закрылись во вторник на несколько часов на всей территории США для проведения инструктажа по толерантности среди сотрудников после скандального инцидента, серьезно подпортившего репутацию компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press(AP).

12 апреля сотрудники одной из кофеен Starbucks в Филадельфии (штат Пенсильвания) не разрешили двум темнокожим американцам воспользоваться туалетом, мотивировав такое решение тем, что посетители не сделали заказ. Двое мужчин после того, как им отказали, заняли один из столиков, но опять ничего не купили. Персонал вызвал полицию, которая задержала афроамериканцев за незаконное нахождение на территории частной собственности. Инцидент повлек акции протеста в Филадельфии и вынудил руководство компании - владельца сети встретиться лично с потерпевшими и принести им извинения.

В связи с этим в Starbucks решили провести инструктаж по толерантности и расовой терпимости среди более чем 175 тыс. своих сотрудников в США. Кофейни закрыли свои двери для посетителей во вторник после примерно 14:00 по местному времени на несколько часов.

В ходе инструктажа сотрудники, как ожидается, просмотрят видеоролик, где им расскажут о расовых стереотипах, случаях дискриминации по какому-либо признаку и о том, как бороться с такими проявлениями. На видео перед ними выступят, в частности, председатель совета директоров Starbucks Говард Шульц и известный рэпер, активист и борец за права меньшинств Коммон. После этого сотрудники должны будут разделиться на небольшие группы, чтобы обсудить случаи проявлений расовой и прочей ненависти, с которыми они сталкивались. В Starbucks сообщили, что компания планирует проводить аналогичные тренинги в будущем.

По подсчетам американского журнала Time, из-за закрытия кофеен в США на период до четырех часов в будний день Starbucks может потерять около $9 млн дохода.