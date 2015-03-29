Более 70 женщин отправились из Германии воевать на стороне ИГИЛ в Сирию и Ирак

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Уже более 70 женщин отправились из Германии в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться там к экстремистским группировкам. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил глава Федерального ведомства по защите Конституции (БФФ, контрразведка ФРГ) Ханс-Георг Маассен.

По его словам, почти 40% этих женщин - моложе 25 лет, среди них есть также девять несовершеннолетних. Маасен отметил, что группировка "Исламское государство" все в большей степени направляет действие своей пропаганды на женщин. По его словам, члены ИГ целенаправленно вступают в контакт с молодыми девушками и побуждают их выехать в горячие точки. "В социальных сетях существуют даже дневники с романтическими описаниями их жизни там", - сказал глава БФФ.

Всего, по данным контрразведки ФРГ, число исламистов из Германии, которые отправились воевать в Сирию и Ирак на стороне экстремистских группировок составляет около 650 человек.