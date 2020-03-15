​Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее

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Южная Корея за сутки зарегистрировала 76 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 120 вылечились, трое скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Таким образом общее число зараженных выросло до 8 162 человека, погибших - 75.

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (19:00 субботы бакинское время), из числа новых случаев 41 обнаружен в городе Тэгу, 9 в Сеуле, еще 11 в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 75, выписаны из больниц 834 человека. Анализы еще 16 272 человек в работе.