Более 70 британских депутатов призвали экстрадировать Ассанжа в Швецию

Более 70 британских депутатов призвали главу МВД Соединенного Королевства Саджида Джавида экстрадировать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа не в США, а в Швецию в случае, если власти европейской страны направят такой запрос.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в Twitter депутат от оппозиционной Лейбористской партии Стелла Кризи.

"Сегодня вечером (12 апреля) более 70 парламентариев выступают в поддержку жертв сексуального насилия и призывают как министра внутренних дел, так и теневого министра внутренних дел занять активную позицию и гарантировать, что Джулиан Ассанж встретится со шведскими властями и будет экстрадирован в эту страну, если они потребуют", - написала Кризи, которая стала автором соответствующего обращения.