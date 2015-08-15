​Более 60 полицейских пострадали в результате акции-протеста в Эквадоре

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Десятки полицейских пострадали в ходе масштабной уличной акции, устроенной эквадорцами в знак протеста против законопроекта по изменению Конституции.

Как передает Report, протесты в стране вспыхнули после того, как правительство выдвинуло законопроект, позволяющий президенту пойти на четвертый срок.

По меньшей мере 67 полицейских получили ранения во время массовых акций протеста в Эквадоре, полиция задержала 47 протестующих.