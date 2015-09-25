Более 60 человек пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере, 62 человека получили травмы в результате мощного землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в провинции Западное Папуа в Индонезии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно данным агентства, в результате стихийного бедствия были разрушены около 200 домов.

По данным геологической службы США (USGS) землетрясение магнитудой 6,9 произошло в четверг у побережья Индонезии. Толчки зафиксированы в 22.53 по местному времени (18.53 мск) в 29 километрах к северу от города Соронг в провинции Западное Папуа. Очаг располагался на глубине 64,2 километра.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В 2009 году более тысячи человек стали жертвами серии мощных подземных толчков в провинции Западная Суматра, а десять лет назад у западного побережья Суматры произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало цунами, унесшее жизни сотен тысяч человек в 12 странах, напоминает Report.