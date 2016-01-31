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    ​Более 60 человек погибли в ходе атаки "Боко Харам" в Нигерии

    Террористы атаковали пригород, расстреляв мирных жителей

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В результате атаки боевиков террористического движения «Боро Харам» на нигерийский город Майдугури погибли, по меньшей мере, 65 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Представитель армии Нигерии Мустафа Анкас сообщил, что пострадали жители Далори, восточного пригорода Майдугури. По его словам, нападение было совершено вечером в субботу, 30 января. Террористы открыли огонь по гражданам страны, сжигали дома.

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