​Более 500 человек эвакуировали с парома, загоревшегося в Пуэрто-Рико

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Спасатели эвакуировали свыше 500 пассажиров и членов экипажа с борта парома, загоревшегося у берегов Пуэрто-Рико.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Круизное судно Caribbean Fantasy, курсирующее между Пуэрто-Рико и Доминиканской Республикой, загорелось на рейде пуэрториканской столицы Сан-Хуан.

По предварительным данным, пожар начался в машинном отделении и распространился на другие части судна.