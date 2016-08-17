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    Более 500 человек эвакуировали с парома, загоревшегося в Пуэрто-Рико

    Пожар начался в машинном отделении и распространился на другие части судна

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Спасатели эвакуировали свыше 500 пассажиров и членов экипажа с борта парома, загоревшегося у берегов Пуэрто-Рико.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Круизное судно Caribbean Fantasy, курсирующее между Пуэрто-Рико и Доминиканской Республикой, загорелось на рейде пуэрториканской столицы Сан-Хуан.

    О пострадавших при эвакуации не сообщается.

    По предварительным данным, пожар начался в машинном отделении и распространился на другие части судна.

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