Более 500 альпинистов блокированы на горе в Индонезии после землетрясения - ВИДЕО

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Индонезии более 500 альпинистов и туристов оказались заблокированы на курортном острове Ломбок из-за мощного землетрясения.
Как передает Report со ссылкой на Известия, cейсмическое событие магнитудой 6,4 произошло в ночь на воскресенье, 29 июля. Очаг залегал вблизи действующего вулкана на глубине 7 км. Впоследствии ощущались еще 11 афтершоков.
Жертвами стали не менее 10 человек, спасатели продолжают разгребать завалы.
Альпинисты оказались заблокированы на горе Ринджани. Спасатели разрабатывают план по безопасному спуску застрявших.
News DepartmentАвтор новости
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