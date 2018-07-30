Более 500 альпинистов блокированы на горе в Индонезии после землетрясения - ВИДЕО

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Индонезии более 500 альпинистов и туристов оказались заблокированы на курортном острове Ломбок из-за мощного землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на Известия, cейсмическое событие магнитудой 6,4 произошло в ночь на воскресенье, 29 июля. Очаг залегал вблизи действующего вулкана на глубине 7 км. Впоследствии ощущались еще 11 афтершоков.

Жертвами стали не менее 10 человек, спасатели продолжают разгребать завалы.

Альпинисты оказались заблокированы на горе Ринджани. Спасатели разрабатывают план по безопасному спуску застрявших.