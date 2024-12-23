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Более 50 однопартийцев Трюдо хотят его отставки

Более 50 однопартийцев Трюдо хотят его отставки Свыше трети депутатов парламента Канады от Либеральной партии хотят, чтобы премьер-министр страны Джастин Трюдо покинул пост лидера этой политической силы.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 07:11
Более 50 однопартийцев Трюдо хотят его отставки

Свыше трети депутатов парламента Канады от Либеральной партии хотят, чтобы премьер-министр страны Джастин Трюдо покинул пост лидера этой политической силы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

По данным его источников внутри партии, более 50 депутатов-либералов придерживаются такой позиции, хотя публично об этом заявил только 21 депутат. Всего в парламенте Канады у либералов 153 места.

Вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд 16 декабря объявила, что уходит в отставку, так как Трюдо решил перевести ее на другую работу. В тот же день об уходе из правительства объявил и министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер. Это спровоцировало критику в адрес премьера со стороны оппозиции и общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки, так как он не может контролировать свой кабмин.

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Версия на азербайджанском языке Trüdonun partiyasından olan 50-dən çox deputat onun istefasını istəyib

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