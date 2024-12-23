Более 50 однопартийцев Трюдо хотят его отставки

Свыше трети депутатов парламента Канады от Либеральной партии хотят, чтобы премьер-министр страны Джастин Трюдо покинул пост лидера этой политической силы.

Свыше трети депутатов парламента Канады от Либеральной партии хотят, чтобы премьер-министр страны Джастин Трюдо покинул пост лидера этой политической силы.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBC.

По данным его источников внутри партии, более 50 депутатов-либералов придерживаются такой позиции, хотя публично об этом заявил только 21 депутат. Всего в парламенте Канады у либералов 153 места.

Вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд 16 декабря объявила, что уходит в отставку, так как Трюдо решил перевести ее на другую работу. В тот же день об уходе из правительства объявил и министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер. Это спровоцировало критику в адрес премьера со стороны оппозиции и общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки, так как он не может контролировать свой кабмин.