Более 50 мирных жителей погибли в боях в Йемене за прошедшие два дня

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Более 50 мирных жителей стали жертвами боестолкновения арабской коалиции и лояльных экс-президенту Али Абдалле Салеху военных за прошедшие два дня, сообщает в воскресение агентство Рейтер.

По данным медицинских источников, в городе Таиз (провинция Эд-Дали) на юго-западе страны около 29 человек, включая 8 мирных жителей, погибли в результате столкновений. По словам спасателей, в результате боев была заблокирована поставка продовольствия, в результате чего тысячи людей голодают. Еще около 30 человек погибли в других районах провинции, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — войска изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади, которых на земле и с воздуха поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Авиация коалиции с 26 марта наносит авиаудары в районах, контролируемых повстанцами. Численность наземных войск, направленных для поддержки Хади, по некоторым оценкам, составляет более 10 тысяч человек.