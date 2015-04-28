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    В Афганистане в результате оползня погибло более 50 человек

    Среди погребенных под грязевой лавиной людей 25 женщин и 22 ребенка

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере  52 человека погибли в результате схода оползня на северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан, сообщает Report со ссылкой на афганские СМИ. 

    По словам главы района Хвахан, среди погребенных под грязевой лавиной людей 25 женщин и 22 ребенка.

    Место происшествия находится в труднодоступной зоне к северу от административного центра провинции города Файзабада. 

    Оползни являются довольно частым явлением в Бадахшане. В мае прошлого года в этой провинции из-за схода оползня погибли более 350 человек.

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