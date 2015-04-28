В Афганистане в результате оползня погибло более 50 человек

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 52 человека погибли в результате схода оползня на северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан, сообщает Report со ссылкой на афганские СМИ.

По словам главы района Хвахан, среди погребенных под грязевой лавиной людей 25 женщин и 22 ребенка.

Место происшествия находится в труднодоступной зоне к северу от административного центра провинции города Файзабада.

Оползни являются довольно частым явлением в Бадахшане. В мае прошлого года в этой провинции из-за схода оползня погибли более 350 человек.