Более 50 боевиков ликвидировано в сирийской провинции Латакия

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сирийская армия уничтожила более 50 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в поселении Рабииа провинции Латакия на северо-западе страны, сообщает сирийский национальный телеканал со ссылкой на военный источник, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сведениям источника, помимо живой силы противника были уничтожены более 10 единиц военной техники, обнаружены современные средства связи и оружие. Большинство убитых — иностранные наемники.

Сирийские военные смогли засечь отряд боевиков до того, как они напали. По террористам нанесли удары самолеты ВВС Сирии и артиллерия.

В пятницу между городом Латакия и турецкой границей была обнаружена и уничтожена группа из 37 террористов "Джебхат ан-Нусра", которые также пытались пробраться ближе к городу.

Латакия является самым крупным сирийским портовым городом и административным центром одноименной провинции, в которой большая часть населения — мусульмане-алавиты, которые поддерживают правящую в Сирии партию Баас во главе с президентом страны Башаром Асадом.