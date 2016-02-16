Более 5 тысяч человек направляются к Раде с требованием отставки Яценюка

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Около пяти тысяч человек направляются от Европейской площади в Киеве по улице Грушевского в направлении Верховной рады с требованием отставки правительства во главе с Арсением Яценюком.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, люди держат в руках государственные флаги и транспаранты с лозунгами: "Яценюк - предатель Украины", "Воры в законе, верните награбленное государству", "Олигархи, верните приватизированное".

Митингующих сопровождают патрульные полицейские, а замыкают около 30 бойцов нацгвардии.

Ранее сообщалось, что патрулировать улицы Киева вышли три тысячи силовиков.

Тем временем в Верховной раде с отчетом о работе правительства за прошедший год начал выступать премьер Арсений Яценюк.