В Доминиканской Республике из-за наводнений эвакуированы более 5 тыс. человек

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Число людей, эвакуированных в Доминиканской Республике вследствие наводнений, увеличилось до 5 тыс. 425 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник Центр чрезвычайных операций страны.

По его данным, в результате вызванной проливными дождями стихии затоплено 1 тыс. 85 жилых строений, из которых четыре разрушено. Кроме того, от внешнего мира отрезано 21 селение, повреждены пять мостов и две автодороги. Президент Данило Медина отдал распоряжение о немедленном восстановлении поврежденных мостов и дорог, в то время как правительство осматривает зоны бедствия с целью оценки причиненного ущерба.

Проливные дожди в Доминиканской Республике продолжались всю предыдущую неделю, что стало причиной введения режима тревоги в половине - 15 из 31 - провинций страны, причем в десяти провинциях введен повышенный - желтый уровень опасности.