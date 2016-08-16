Более 5,5 тысячи человек госпитализированы в Японии из-за жары за неделю

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Более 5,5 тысячи человек были госпитализированы в Японии с тепловыми ударами за последнюю неделю.

Как передает Report, об этом сообщило Главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

В указанный отчетный период с 8 по 14 августа жара в Японии пошла на спад, поэтому число случаев госпитализации заметно сократилось. Кроме того, за минувшую неделю не было зафиксировано ни одного случая гибели людей, хотя еще неделей раньше из-за жары в стране скончались 12 человек. Более чем в половине случаев речь идет о людях пожилого возраста.

По оценке правительства, очень жаркая и влажная погода летом, к которой не привыкли иностранные гости, может стать серьезной проблемой во время Олимпиады 2020 года в Токио. Для снижения рисков власти задумались над разработкой специальной четырехбалльной системы предупреждения о жаре, передает канал Эн-эйч-кей. Для этого по всему городу будут установлены датчики и термометры.