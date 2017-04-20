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    Более 400 человек задержаны на акции протеста в Венесуэле

    Общее количество задержанных на акциях протеста с начала апреля достигла почти тысячи человек

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Более 400 человек задержали венесуэльские правоохранительные органы во время масштабных антиправительственных манифестаций в среду.

    Как передает Report, об этом сообщил адвокат Альфредо Ромеро, председатель неправительственной организации “Венесуэльский уголовный форум” на своей странице в сети микроблогов Twitter.

    “К настоящему времени более 400 человек арестованы по всей территории Венесуэлы”, — написал А.Ромеро на своей странице в сети микроблогов Twitter.

    Таким образом, общее количество задержанных на акциях протеста с начала апреля достигла почти тысячи человек.

    Во время массовых протестов в Венесуэле в среду, 19 апреля, от выстрела в голову погиб 17-летний участник демонстрации.

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