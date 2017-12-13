Более 400 авиарейсов отменены из-за снегопада в Торонто

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Свыше 400 авиарейсов отменены в аэропорте канадского города Торонто из-за сильного снегопада.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на Управление аэропортами Торонто.

Ранее телеканал сообщал об отмене или задержке более 200 рейсов.

По данным телеканала, по состоянию на вторник 21:54 по местному времени (5:54 по бакинскому времени, среда), в Международном аэропорту Торонто имени Лестера Б. Пирсона было отменено 208 вылетающих рейсов и еще 194 прибывающих.

Кроме того, согласно табло, в Международном аэропорту имени Макдональда-Картье в Оттаве на также отменены и отложены десятки рейсов.