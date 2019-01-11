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    Более 40 тысяч женщин в Саудовской Аравии получили водительские права

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии более 40 тыс. женщин получили водительские права после вступления в силу королевского указа, разрешающего женщинам водить автомобиль.

    Как передает Report, об этом сообщает Saudi Gazette.

    По данным издания, власти Саудовской Аравии намерены открыть 14 новых центров для обучения женщин вождению в различных районах страны.

    Летом 2018 года в Саудовской Аравии вступил в силу указ, предусматривающий выдачу водительских удостоверений женщинам.

    Также жительницы королевства получили право служить в вооружённых силах страны и присутствовать на стадионах во время футбольных матчей.

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