Более 40 тысяч женщин в Саудовской Аравии получили водительские права

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии более 40 тыс. женщин получили водительские права после вступления в силу королевского указа, разрешающего женщинам водить автомобиль.

Как передает Report, об этом сообщает Saudi Gazette.

По данным издания, власти Саудовской Аравии намерены открыть 14 новых центров для обучения женщин вождению в различных районах страны.

Летом 2018 года в Саудовской Аравии вступил в силу указ, предусматривающий выдачу водительских удостоверений женщинам.

Также жительницы королевства получили право служить в вооружённых силах страны и присутствовать на стадионах во время футбольных матчей.