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    Более 40 пожарных задействованы в ликвидации пожара в Рижском цирке

    Спасатели осуществляют эвакуацию людей и животных

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Более 40 пожарных и 12 единиц техники задействованы в ликвидации пожара в Рижском цирке и спасении животных. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (ГПСС).

    "В ликвидации пожара и операции по спасению животных задействованы 44 пожарных. Всего на месте находятся 12 пожарных машин", - сказали в ГПСС.

    Спасатели осуществляют эвакуацию людей и животных.

    Движение на близлежащих улицах перекрыто.



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