Более 40 пожарных задействованы в ликвидации пожара в Рижском цирке

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Более 40 пожарных и 12 единиц техники задействованы в ликвидации пожара в Рижском цирке и спасении животных. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (ГПСС).

"В ликвидации пожара и операции по спасению животных задействованы 44 пожарных. Всего на месте находятся 12 пожарных машин", - сказали в ГПСС.

Спасатели осуществляют эвакуацию людей и животных.

Движение на близлежащих улицах перекрыто.





