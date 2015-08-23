Более 40 человек погибли за сутки в боях в йеменской провинции Дамар

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Жертвами боев в провинции Дамар в центре Йемена между повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и народными отрядами, лояльными правительству, за последние сутки стали 46 человек с двух сторон, еще десятки получили ранения, сообщил агентству Sputnik местный источник.

"Данное немалое число погибших и раненых приводится за последние 24 часа, в которые хуситы предприняли попытку захватить район горы Хальфан, стратегический пункт в центре муниципалитета Утма на востоке Дамара, и попытка увенчалась для них успехом. Также они установили контроль над деревней Эль-Хилала вблизи района Эш-Шарм, где располагается командный пункт народного ополчения", — рассказал источник.

По его словам, местные племенные лидеры прилагают усилия для прекращения кровопролития, выступая посредниками между сторонами конфликта, однако бои продолжаются.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — войска изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади.

По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), эскалация конфликта привела к гибели более 4,2 тысячи человек.