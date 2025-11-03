Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Более 40 человек погибли во Вьетнаме из-за наводнений

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 16:33
    Более 40 человек погибли во Вьетнаме из-за наводнений

    В центральной части Вьетнама число погибших и пропавших без вести из-за сильных наводнений, вызванных проливными дождями, достигло 42 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на VietnamNews.

    Ситуация ухудшилась после нового подъема воды в городе Хюэ, где пришлось эвакуировать более 400 местных жителей. Кроме того, в городе Дананге реки вышли из берегов, что усугубило последствия непогоды. Вьетнамские метеорологи предупреждают о возможном продолжении ливней и новых паводков в регионе.

    Ранее местные СМИ сообщали о 37 погибших, однако число жертв выросло вследствие повторных наводнений. Причиной этого стали резкие климатические изменения в центральных районах страны, где вода то начинает спадать, то поднимается вновь, создавая угрозу для жизни населения.

    Эвакуация жителей проходит в условиях сложной обстановки, так как непогода затрудняет проведение спасательных работ. Представители властей призывают к осторожности и соблюдению мер безопасности.

