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    На севере Ирака ликвидированы более 40 боевиков "Исламского государства"

    Операция была проведена к северу от административного центра провинции Салах-эд-Дин

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Более 40 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) удалось ликвидировать силам безопасности Ирака при поддержке проправительственной милиции "Аль-Хашд аш-шааби" на севере страны. 

    Как отмечает Report, об этом говорится в заявлении иракского МВД.

    "Силы безопасности и отряды "Аль-Хашд аш-шааби" ликвидировали более 40 членов террористической группировки ИГ и уничтожили четыре транспортных средства и бронированный бульдозер, на которых было установлено тяжелое вооружение", - проинформировало ведомство на официальном сайте.

    Операция была проведена к северу от административного центра провинции Салах-эд-Дин, города Тикрит.

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