На севере Ирака ликвидированы более 40 боевиков "Исламского государства"

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Более 40 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) удалось ликвидировать силам безопасности Ирака при поддержке проправительственной милиции "Аль-Хашд аш-шааби" на севере страны.

Как отмечает Report, об этом говорится в заявлении иракского МВД.

"Силы безопасности и отряды "Аль-Хашд аш-шааби" ликвидировали более 40 членов террористической группировки ИГ и уничтожили четыре транспортных средства и бронированный бульдозер, на которых было установлено тяжелое вооружение", - проинформировало ведомство на официальном сайте.

Операция была проведена к северу от административного центра провинции Салах-эд-Дин, города Тикрит.