Более 40 боевиков ИГ в Ираке погибли от отравления во время Рамазана

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 45 боевиков группировки "Исламское государство" погибли в Ираке после того, как отравились едой для вечернего разговения во время священного для мусульман месяца Рамазан.

Как отмечает Report, об этом передает агентство Khaama Press.

Инцидент произошел в Мосуле, когда 145 боевиков собрались на ифтар - вечерний прием пищи во время священного месяца Рамазан. Как сообщил представитель Демократической партии Курдистана (ДПК), остается неизвестным, была ли пища специально отравлена неизвестными, или это было пищевое отравление.