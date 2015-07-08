Более 40 боевиков ИГ в Ираке погибли от отравления во время Рамазана

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 45 боевиков группировки "Исламское государство" погибли в Ираке после того, как отравились едой для вечернего разговения во время священного для мусульман месяца Рамазан.
Как отмечает Report, об этом передает агентство Khaama Press.
Инцидент произошел в Мосуле, когда 145 боевиков собрались на ифтар - вечерний прием пищи во время священного месяца Рамазан. Как сообщил представитель Демократической партии Курдистана (ДПК), остается неизвестным, была ли пища специально отравлена неизвестными, или это было пищевое отравление.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook