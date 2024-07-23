Более 300 образцов индийского сиропа от кашля не прошли проверку качества

Свыше 300 образцов сиропа от кашля индийского производства признаны не соответствующими стандарту качества из-за содержания в них опасных токсинов.

Свыше 300 образцов сиропа от кашля индийского производства признаны не соответствующими стандарту качества из-за содержания в них опасных токсинов.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на доклад Министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии.

По сообщению ведомства, Центральная организация по контролю за стандартами на лекарственные средства обнаружила в 335 из свыше 7 тыс. образцов этих медикаментозных препаратов наличие опасных для здоровья веществ диэтиленгликоль и этиленгликоль.

Индийские власти усилили контроль за качеством сиропов от кашля после того, как в октябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что четыре детских лекарства производства индийской Maiden Pharmaceuticals могут быть связаны со смертью 66 детей в Гамбии.

Как установила ВОЗ, раствор прометазина для перорального применения, детские сиропы от кашля Kofexmalin и Makoff и сироп от простуды Magrip N, изготовленные компанией на предприятии в Сонипате, содержали токсины, которые могли стать причиной поражения почек у детей и привести к их гибели.