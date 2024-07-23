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Более 300 образцов индийского сиропа от кашля не прошли проверку качества

Более 300 образцов индийского сиропа от кашля не прошли проверку качества Свыше 300 образцов сиропа от кашля индийского производства признаны не соответствующими стандарту качества из-за содержания в них опасных токсинов.
Другие страны
23 июля 2024 г. 15:09
Более 300 образцов индийского сиропа от кашля не прошли проверку качества

Свыше 300 образцов сиропа от кашля индийского производства признаны не соответствующими стандарту качества из-за содержания в них опасных токсинов.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на доклад Министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии.

По сообщению ведомства, Центральная организация по контролю за стандартами на лекарственные средства обнаружила в 335 из свыше 7 тыс. образцов этих медикаментозных препаратов наличие опасных для здоровья веществ диэтиленгликоль и этиленгликоль.

Индийские власти усилили контроль за качеством сиропов от кашля после того, как в октябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что четыре детских лекарства производства индийской Maiden Pharmaceuticals могут быть связаны со смертью 66 детей в Гамбии.

Как установила ВОЗ, раствор прометазина для перорального применения, детские сиропы от кашля Kofexmalin и Makoff и сироп от простуды Magrip N, изготовленные компанией на предприятии в Сонипате, содержали токсины, которые могли стать причиной поражения почек у детей и привести к их гибели.

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Версия на английском языке Hundreds of Indian cough syrup samples fail quality check

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