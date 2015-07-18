​Более 300 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ При столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР пострадали более 300 человек.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство AP.

Авария произошла в вечерний час пик на станции Бойсенс в экономической столице страны - Йоханнесбурге. По предварительной информации, оба состава двигались из центра Йоханнесбурга в пригород и по невыясненной причине одновременно оказались на одних путях.

По информации медиков, 326 человек с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы. Еще примерно 100 пассажиров, не получивших в результате инцидента каких- либо травм, на автобусах будут доставлены к месту назначения. Власти приступили к расследованию происшествия.