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    ​Более 300 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР

    Оба состава одновременно оказались на одних путях

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ При столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР пострадали более 300 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает информагентство AP.

    Авария произошла в вечерний час пик на станции Бойсенс в экономической столице страны - Йоханнесбурге. По предварительной информации, оба состава двигались из центра Йоханнесбурга в пригород и по невыясненной причине одновременно оказались на одних путях.

    По информации медиков, 326 человек с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы. Еще примерно 100 пассажиров, не получивших в результате инцидента каких- либо травм, на автобусах будут доставлены к месту назначения. Власти приступили к расследованию происшествия. 

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