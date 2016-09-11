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    Более 30 студентов в США пострадали при обрушении дома во время вечеринки

    Рухнувшая мансарда находилась на высоте третьего этажа

    Баку. 11 Сентября. REPORT.AZ/ От 30 до 40 студентов получили ранения в результате обрушения мансарды во время домашней вечеринки возле университетского городка колледжа Тринити в штате Коннектикут.

    Как передает Report, об этом сообщает Nydailynews.

    Мансарда находилась на высоте третьего этажа. Она обрушилась вниз и затем и сломала перекрытия второго этажа и вместе с ним рухнула на землю.

    В полиции сообщили, что большинство травм были незначительными и пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.

    Дом принадлежит попечителям Тринити-колледжа, он был построен 91 год назад.

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