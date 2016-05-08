​Более 30 строителей оказались под земляными завалами на востоке Китая

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Обвал грунта произошел в воскресенье утром на строительной площадке в уезде Тайнин (провинция Фуцзянь, Восточный Китай).

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая, более 30 рабочих оказались под завалами.

"В настоящее время местные власти приступили к организации поисково-спасательной операции. Согласно предварительному осмотру места происшествия, обвал грунта вызван сильным дождем", - сообщает в этой связи агентство Синьхуа.

Других подробностей произошедшего пока не приводится.