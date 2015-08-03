Более 30 партий подали заявки об участии в парламентских выборах в Киргизии

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Прием заявок от политических партий, желающих принять участие в предстоящих парламентских выборах, завершила сегодня Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) Киргизии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В письменном виде уведомления подали 34 политические партии. Таким образом, остальные партии уже не смогут участвовать в выборах. По словам сотрудников ЦИК, регистрация партий в комиссии продлится до 4 сентября, а выдвижение списков кандидатов - до 25 августа.

Парламентские выборы в Киргизии назначены на 4 октября. Они проводятся только по партийным спискам.

В ходе прошлых выборов 120 мест в высшем законодательном органе республики поделили между собой представители пяти политических партий. По киргизским законам, парламент вправе выдвигать кандидатуру премьер-министра страны, а также формировать состав правительства.