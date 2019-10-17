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Более 30 паломников из стран Азии и Ближнего Востока погибли в ДТП в Саудовской Аравии

Более 30 паломников из стран Азии и Ближнего Востока погибли в ДТП

По меньшей мере 36 паломников погибли в среду в результате ДТП в Саудовской Аравии. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. Полиция в свою очередь пока подтверждает гибель 35 человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание "Эр-Рияд", авария произошла на трассе между Меккой и Мединой. Автобус, в котором проживающие в королевстве выходцы из стран Азии и Ближнего Востока направлялись на малый хадж (умру), столкнулся с большегрузным автомобилем. От сильного удара транспортное средство загорелось.

Всего в автобусе находились, по разным источникам, 39-40 человек. Четверо пострадавших доставлены в больницу.

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